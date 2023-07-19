中部科學園區招商再傳捷報，經國家科學及技術委員會科學園區審議會通過，從事顯示科技產品開發的瑩耀科技股份有限公司、生產電子級氣體及氣體供應系統的元佳宇有限公司，將進入中部科學園區虎尾園區，兩家投資金額為1.385億元，累計至7月，中科今年已引入8家新投資案，投資總額達7.605億元。

中科管理局指出，瑩耀科技與學研單位密切合作，專注於創新顯示科技產品的開發，其核心技術為開發有機高分子墨水複合材料產品，且掌握量子點材料開發、印刷塗佈製程、低耗高效及圖形化光源結構等技術，且該公司產品技術都因應節能環保趨勢。

此外，元佳宇主要生產電子級氣體、氣體供應系統產品線工程及氣體純化與回收設備，該公司具有化學氣體機械設備製造整合能力，其開發的SF6及氦氣回收及純化設備，可提高資源利用效率、降低生產成本並減少氣體排放和浪費，達到提升上下游產業競爭力的效益。