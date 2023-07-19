白冷冰棒是大甲溪發電廠員工消費合作社自產枝仔冰，許多遊客夏遊梨山及谷關等地時必吃。（參山處提供／孫英哲彰化傳真）

炎炎夏日，呷冰消暑！交通部觀光局參山國家風景區管理處配合「2023台灣仲夏旅遊節」活動，將於7月22日至8月27日舉辦「參山呷涼節」，邀請遊客到彰化八卦山脈生態、梨山、谷關、南庄、獅山及松柏嶺等6大遊客中心，跳吃冰舞，免費吃冰棒。

參山處這次免費請客的冰棒都大有來頭，以八卦山脈為例，用盛產的荔枝、鳳梨等水果做成具在地特色的冰棒，遊客吃冰棒的同時，也協助行銷在地農產；此外，也有早已名滿全國的台中白冷冰棒及苗栗南庄桂花冰棒。這次參山處總計要在6大遊客中心招待逾萬枝冰棒，要讓遊客清涼一夏。

參山處長曹忠猷指出，夏天趣遊參山，順道到遊客中心跳吃冰舞及吃冰椿，既避暑又兼健身，例如，到梨山、谷關旅行，可以享受大自然的冷氣，既環保又清涼，然後順道到兩地的遊客中心吃最具在地特色的白冷冰棒，這是大甲溪發電廠員工消費合作社自產枝仔冰，是旅遊梨山、谷關必吃聖品。

遊客到彰化八卦山、南投松柏嶺等地，曹忠猷則推薦到八卦山品嚐小吃、到二水自行車道追火車後，順道到彰化市八卦山脈生態及南投松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒等，來趟輕便又消暑的小旅行。

今年「參山呷涼節」活動在6大遊客中心推出特色冰品，活動從7月22日起到8月27日止，民眾只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、於「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag兩位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，即可免費享用指定限量冰品。