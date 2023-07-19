第53屆全國技能競賽決賽含12個青少年組、56個青年組職類，共1181位選手參加。新北市於青少年組奪金數居為全國之冠，4金落於由新北高工、福營國中、正德國中賢孝分區及重慶國中，另有6銀、4銅、5位第四名、3位第五名、11位佳作。

而青年組得5金，其中4金由新北高工囊括、1金由智光工商榮獲，另有10銀、3銅、4位第四名、10位第五名、8位佳作。兩組總計獲73獎，相較去年51獎，成績大躍進。

教育局表示，新北市於去年全面推動青少年職種培訓，媒合技高與國中端，為有興趣技職的學生量身打造人才育成策略，努力將技術向下扎根，讓更多青少年能適性發展、具備專業技術，成為頂尖技職人才。

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌，她從小被教育要認真念書升學，一般就讀數理資優班都是以高中前三志願為目標，她卻因緣際會選擇技藝班，在老師鼓勵下進而參加技藝和技能競賽，之後更確定要邁向技職路。參賽過程，多虧泰山高中電子科專業團隊老師的指導，及林口國中師長們的支持，讓自己走向一條獨特的道路，努力實踐對自己的承言「勇於嘗試，不怕失敗」，能得獎便是適性發展的最佳證明。

青年組新北高工劉韋廷歷經國中技藝班、111學年度全國高中技藝競賽工業類鉗工第一名、全國技藝教育人員獲選績優學生、第52屆分區賽工業機械第四，此次更獲得工業機械金牌，是位優秀的選手。在汪師弘主任、李志輝教授、蔡裕祥教授的教導下，尤其是汪主任一路陪伴與協助，感謝師長的付出讓自己實力不斷積累，未來將會繼續挑戰參加國手二階選拔。

另外，此次競賽也誕生青年組最年輕的得獎者，正德國中賢孝分區陳可繹，以國中生的年紀越級挑戰青年組花藝職類競賽，和大學及高職的選手同台競技。他的姐姐陳幸羽，就讀淡水商工餐飲科，參與本次旅館服務職類競賽也獲得銀牌。