國民黨中央自今（19）日起連三天在台中、新北與桃園安排造勢大會，全力在23日全代會前，替國民黨總統參選人侯友宜衝刺聲勢。對此，前國民黨立委陳學聖也PO出桃園場的邀請函，並透露來的人雖看似老面孔，卻是國民黨最強的老班底，並直言「換侯」議題已翻頁，「不信，國民黨全代會來見真章」。

陳學聖昨在臉書提到，侯友宜聲勢起不來的一天，國民黨主席朱立倫就沒有好過的一天，並認為許多批評的言論，朱立倫不可能沒聽到，但就是隱忍，現階段好好把每一步做好，幫侯辦打好基底，把國民黨最強的組織戰強化起來。這些動作，看起來沒什麽聲量，但就是時間運轉，滴水穿石。

陳學聖舉桃園市為例，這是朱立倫的故鄉，且侯友宜也在此任過警察局長，去年靠著張善政贏回執政權，但也沒忘鄭文燦曾在桃園執政八年，因此在23日國民黨全代會之前，要為侯友宜辦場造勢。陳學聖說來的人多是婦女會、青工會、軍系社團等看似老面孔的人，卻是國民黨最強的老班底、國民黨的基本盤。

陳學聖進一步提到，侯友宜產品不壞，但需要「經銷商」去促銷，現在就是一步一腳印，把自己人先鞏固找回來，口碑就會慢慢在一片混亂中浮現，而這就是朱立倫此時此刻的角色。

陳學聖也呼籲還在談「換侯」的人，真的不用再帶風向，並認為該議題已翻頁，「你若不信，我們23日國民黨全代會來見真章！」