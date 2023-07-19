好樂迪2023年6月自結合併營收2.31億元，月增13.85％、年增達45.18％，為近3年同期高點。第二季合併營收6.82億元，雖季減10.05％、仍年增達73.1％，為近4年同期高點。累計上半年合併營收14.34億元、年增達35.91％，亦為近4年同期高點。

好樂迪2022年上半年營運雖仍受疫情升溫影響，但相較2021年遭逢三級警戒停業近5個月重創，隨著消費人潮在疫情趨於常態化、管制措施逐步鬆綁下回流，整體營收及獲利表現均大幅回升，配合現金減資15％，亦帶動每股盈餘（EPS）提升。

在疫情影響趨緩及旺季需求加持下，好樂迪2023年首季歸屬母公司稅後淨利2.43億元，季增達48.04％、年增達53.84％，每股盈餘2.87元，雙創近4年高點。第二季營運雖轉淡，但法人預期獲利仍可持穩相對高檔，第三季隨暑期旺季到來，營運動能可望升溫。

好樂迪去年4月因租約到期而關閉高雄三多店，目前全台共52家門市。公司持續淘汰老舊門市及設備、推動軟硬體升級計畫，採取小而美策略插旗具發展潛力的新興城市，並以自購方式減少租金成本。同時，以V-MIX品牌發展中高階市場，減少少子化衝擊。

好樂迪認為，今年台灣內需消費動能良好，但少子化及人口老化將制約部分民間消費成長力道。目前疫情逐漸受到控制，公司除持續本業外，並將加快展店速度、朝向多角化經營，目前已在羅東及礁溪購入新點，預期今年營收將較去年成長。