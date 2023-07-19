精誠董事長林隆奮表示，根據Gartner發布的研究，到2025年，高達80％的創新數據分析都是運用圖數據技術所產生，圖形數據擅長處理複雜且彼此相互關連的數據，成為生成式AI訓練的理想選擇。精誠將透過與當地合作伙伴合作，與Neo4j共同推廣發展多元的數據創新應用，特別是在供應鏈管理、金融詐欺、資安漏洞監控、生醫研究等領域，精誠在台灣也已經有成功案例。

Neo4j亞太地區合作夥伴負責人黃耀豐表示，Neo4j是全球市占第一的圖形化資料庫服務企業，開發社群中有超過25萬名開發人員、數據科學家和架構師彼此交流及貢獻。Neo4j的客戶包含數百家財富500強公司、政府機構和非政府組織，包含協助NASA建立知識圖譜，整合不同計畫間的數據，更有效利用收集到的寶貴資訊；透過數據工具改善風險管理，幫助UBS銀行推動合規的風險報告資料；亦曾協助eBay利用圖形技術進行即時推薦，強化客戶互動性與滿意度。

精誠表示，企業數位轉型的成功關鍵在於應用場景是否能真正落地，而運用、整合生成式AI能幫助用戶快速且深入的尋找數十億個資料連接中的隱藏關係和模式，協助解決不同產業的服務痛點，提升企業服務價值與體驗，其應用範疇包含包括：詐騙檢測、客戶360度視圖、知識圖譜、供應鏈、物聯網、網路管理等。而Neo4j圖形化資料庫兼具擴展性、安全性和數據完整性，能提供企業強大的資料儲存、數據分析和可視化功能，並具備企業級的安全控制、可擴展的架構和ACID兼容性，有助應對龐大的數據管理和追蹤需求。