陸俄在日本海「北部·聯合-2023」演習參演兵力集結完畢。（大陸國防部發布）

大陸「國防部發布」微信公眾號19日消息，參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊，18日中午12時許抵達預定海域，與俄方海上兵力順利會合。至此，中俄參演兵力全部集結完畢，並完成聯合戰役指揮部開設，為演習正式開始做好準備。

此次演習，中俄雙方共派出10餘艘艦艇和30餘架飛機。兵力投送階段，除海上兵力外，中方空中兵力從多個機場出發，按照運輸機、戰鬥機、特種機的順序梯次向指定機場進駐。期間，空中兵力克服雲底高、雲量大、能見度低等複雜氣象條件，精心組織穩妥實施，有力確保飛行進駐安全。

中方海上編隊由飛彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，飛彈護衛艦棗莊艦、日照艦，綜合補給艦太湖艦以及4架艦載直升機組成。俄方參演兵力由大型反潛艦「特裡布茨海軍上將」號、「潘捷列耶夫海軍上將」號，飛彈護衛艦「齊堅紮波夫」號、「轟鳴」號等8艘艦船，以及伊爾-38巡邏機、卡-27反潛直升機、蘇-30殲擊機等10餘架飛機組成。

中俄海上兵力在預定海域會合後，演習副指揮員、俄方海軍少將卡紮科夫一行採取空中、水面立體方式換乘至齊齊哈爾艦。隨後，由中俄雙方人員組成的聯合戰役指揮部在齊齊哈爾艦開設完畢。本次演習使用專用指揮資訊系統，保障演習指揮更加高效順暢。

根據中俄兩軍年度合作計畫，俄羅斯軍隊派出海空力量參加中國人民解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部·聯合-2023」演習。此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略協作水準，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。