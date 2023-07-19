美國財政部在當地時間7月18日公布5月國際資本流動報告（TIC），顯示前三大海外債主的持有量均有所下降。第二大債主的中國，5月減持222億美元讓持有美債規模降至8467億美元，除是連續第2個月減倉，也讓整體規模來到僅次於2009年5月創下的8015億美元低點。第一大債主日本則是單月減持304億美元美國國債，為3個月內首次減持，規模降至1兆968億美元。

觀察中國從去年8月至今年2月期間，連續7個月減持美國國債，且從去年4月起，中國的美債持有規模一直低於1兆美元。稍早3月曾一度增持203億美元美債後，又從4月減持4億美元連續至今。另外第三大債主的英國，5月則減持141億美元美債至6666億美元。

根據澎湃新聞報導，美國財政部報告也顯示，5月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows ）的淨流出總額為1676億美元，逆轉4月484億美元的淨流入。其中，海外私人淨流出為1682億美元，海外官方資金淨流入為6億美元。

同時，5月海外淨流入美國長期證券的資金規模為597億美元，低於4月的976億美元。其中，海外私人投資者淨買入證券180億美元，海外官方機構淨買入417億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外5月總體淨購買美國長期證券175億美元，低於4月的1278億美元。