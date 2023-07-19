從2010年起每年舉辦的台北上海雙城論壇，今年輪到上海方主辦，目前定調將於8月下旬舉辦。至於台北市長蔣萬安是否親自前往，最晚將會在8月初定調。根據媒體報導，蔣市府已經草擬了3項合作備忘錄（MOU），包含羽球運動、會展行銷及綠能永續等議題。對此蔣萬安則未證實，僅表示「已經進入到最後階段」，一但確定就會跟大家公布。

雙城論壇即將於8月下旬登場，至於蔣萬安是否親自出席，則最晚會在8月初公布。而根據《東森新聞》報導指出，蔣萬安市府草擬了3項MOU與上海方簽署，包括希望由台北市立大學來簽署羽球運動，以及與產發局、觀傳局息息相關的會展行銷，還有環保議題綠能永續。

針對簽署MOU一事，蔣萬安則並未證實，僅表示目前還在做相關討論協調，「我想其實就是已經進到最後階段，我們就比較細節的部分在做最後的溝通。」蔣萬安直言，一但時程以及相關內容有所確定，就會跟大家報告。