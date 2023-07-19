一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士在越南中部的慶和省發生側翻事故，目前已知造成4人死亡、8名重傷。中國駐胡志明市總領事館已協調當地部門展開救援。

據中國駐胡志明市總領事館，7月18日，一輛載有21名中國遊客的旅遊巴士在越南慶和省發生側翻事故。接報後，該領事館立即啟動中國公民領事保護應急響應機制，協調慶和省外事及公安等部門全力展開救援，並聯繫就近中資企業人員前往事發地及醫院協助救援、救治。

同時，已安排人員飛赴慶和省協調救援、救治。據越方初步通報，事故已造成4人死亡，8名重傷人員已轉運至慶和省綜合醫院搶救，其餘輕傷人員就近送當地醫院治療。

另綜合越通社和越南新聞網（Vietnam News）報導，事故發生在越南27C號國道慶黎山口路段，事發時該巴士正從林同省大叻市前往慶和省芽莊市。事發地所屬的慶黎山口路段全長33公里，是越南最長的山口，彎道急、懸崖高、溝壑深，此前曾多次發生交通事故。

據當地官員透露，遇難者的詳細身份資訊暫未得到確認。事發後，當地交警和救援力量前往現場支援。事故原因有待相關部門進一步調查。