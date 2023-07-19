國民黨立委謝衣鳳今日質詢提到陸生來台訪問，並多次追問陸委會主委邱太三是否對台灣民主有信心，邱說道，自己當然有信心，但沒有統戰意圖才屬於健康永續的交往，尤其該訪團原本有「黨組書記」，假使台灣認為政黨不該進入校園，怎麼會同意讓「共產黨」進入校園。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

謝衣鳳質詢指出，馬英九基金會近期邀請陸生團來台訪問，是否符合蔡英文總統元旦文告所述「兩岸要恢復健康永續的交往」，邱太三說，所謂健康有序原先指涉後疫情時代，但只要沒有統戰、政治意圖，就會朝向所謂健康永續的交往，但該團原先有學校的「黨組書記」，他認為校園不該有所謂政治力介入。

謝衣鳳接著反問，所以邱太三對台灣民主沒有信心，邱太三，是不可能配合對岸統戰，「我對台灣民主當然有信心阿！」謝酸道，原來邱是怕台灣被「統」走了，但台灣經過這麼久的民主選舉，竟然對台灣民主沒信心，擔心會被陸生團「統戰」，邱否認，強調不適當的人就不應該，台灣都認為政黨不該進入校園，怎麼會同意讓對岸有政黨色彩的人進入校園？盼謝不要扭曲。

謝衣鳳認為，陸生團應到凱道觀摩台灣的多元民主，看看人民如何訴求居住正義。邱太三反問，謝同不同意校園不該有政黨、政治進入？若同意，怎麼會同意讓共產黨進入校園？兩人你來我往，爭執不下。

謝最後說，自己沒有問題了，顯然邱對台灣民主沒有信心，邱下台前再嗆「非常有信心！」行政院長陳建仁也補一刀說，「他（邱太三）是對中國的黨委書記沒有信心啦」，謝也被此言逗樂，笑了幾聲。