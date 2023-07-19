騎機車也需要駕訓！為了降低機車事故，公路總局與和潤企業合作，參加機車駕訓者除了可獲得公路總局的1300元補助之外，還可以獲得和潤企業的疊加補助1300元，中低收入戶更可全額補助。

根據統計分析，過去五年以來機車事故件數占整體交通事故比例接近九成，尤其機車新手(取得駕照一年內)發生事故件數又占所有機車事故近一成。為了降低機車事故，公路總局從2019年起推動機車駕訓補助，今年擴大補助四萬名，統計到去年底有參加過駕訓者違規風險降低56％，肇事風險降低35％。

公路總局表示，由於2019年起推動機車駕訓補助計畫成效良好，今年將持續補助，至駕訓班參訓並取得駕照者每人可獲得補助1300元，名額共四萬名；取得駕照後也試辦機車道路安駕訓練，參加者可額外獲得1200元訓練費，名額兩千名。

公路總局今年另與和潤企業合作，推出機車駕訓道安宣導計畫，和潤企業額外補助一般民眾1300元的駕訓疊加補助，以及補助中低收入戶駕訓費用的中低收入戶全額補助，以及針對高中職、大專校院或曾經參加駕訓者的機車駕訓道安影片徵選，最高獎金十萬元。另參加駕訓取得駕照者，也可以報名參加，於特定期間均無違規紀錄即參加抽獎的零違規抽獎活動。