實際走訪當地，目前已無違停機車，但因路幅太小也幾乎無人行道，行人只能走在馬路上。（王惠慧攝）

又見行人地獄！新竹國泰醫院位於新竹市交通要道中華路上，周邊設有標線人行道及公車停靠區，卻有網友上網發文，反映人行道遭機車違規停放，導致行人只能走在馬路上，險象環生，盼相關單位能重視。警方表示，將積極取締、拖吊，也將該路段列為巡查重點，呼籲民眾勿違規。

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出照片，指新竹國泰醫院旁人行道被停滿違停機車，行人只能直接走在車道上，要等公車的民眾也不知道該站在哪裡，非常無奈。記者實際走訪當地，目前已無違停機車，但因路幅太小也幾乎無人行道，行人要通過只能走在馬路上。

網友也紛紛在底下留言，「直接拍車牌回家檢舉」、「報警請警察全部拖吊」、「不用檢舉打110送一人一張900塊的紅包」等，也有網友說，「對面有一個機車停車場收費的，如果不想收費，停遠一點也有停車格。」

有關民眾反映新竹國泰醫院標線人行道及公車停靠區遭機車違規停放，市府表示，新竹國泰醫院平日就醫民眾步行需求甚鉅，但醫院緊鄰中華路二段，道路路寬有限、車流量大，無法施作實體人行道，因此市府會同當地里長在新竹國泰醫院周邊畫設1.5公尺標線型人行道，讓民眾安全步行往返醫院。

新竹市警局則表示，機車停放於標線人行道已屬違規行為，近期已取締超過30件以上，18日接獲民眾通報後，也派員警前往取締，並拖吊違停機車10部，均已依道路交通管理處罰條例處以300元以上600元以下罰鍰，同時也列入巡查重點路段。市府也呼籲民眾可將機車停放於周邊合法停車空間或收費停車場，切勿違規，以免受罰。