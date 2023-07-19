中彰投分署開辦多元職訓課程，協助失業民眾順利重返職場或創業。(中彰投分署提供)

原本在電子材料公司擔任主管，48歲的「阿賢」人生碰壁、突遭公司資遣，之後求職之路相當不順遂，為了尋求職場第二春，他參加勞動力發展署中彰投分署開辦的「二輪車輛修護班」訓練課程，學成後回到新北市開設機車維修行，成功翻轉人生下半場。

中彰投分署指出，為協助中高齡、高齡失業者重新就業，近幾年積極開辦多元職業訓練課程，且訓練費用都由政府補助，學員在訓後接受輔導就業或創業，若資格符合特定對象者還可申請職訓生活津貼，盼藉此幫助中高齡失業者職涯逆轉勝。

以「阿賢」為例，他年近50遭到資遣，且之後求職幾番碰壁，幾經思考，興起了自己創業的念頭，阿賢說，因為平常就喜歡自己動手改裝機車，且衡量機車行創業成本門檻較低，經搜尋各類職訓課程後，到台中參加中彰投分署「二輪車輛修護班」職前訓練課程，為圓夢補足技術上的不足。

阿賢說，參加訓練課程不但免費，且有宿舍讓他可減輕生活負擔，在投入900個小時的紮實訓練中，學到了機車構造原理、機車引擎與電系、大型重機檢修等技術，課程中還規畫車行行銷服務與管理等內容，對創業幫助很大，目前機車行經營了2年，已建立起不錯的口碑，也透過自身經驗鼓勵其他中高齡失業者要勇敢跨出去。

中彰投分署強調，目前參加職訓者每年約有1／4是中高齡或高齡失業者，勞動部今年啟動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，其中一項計畫就是協助失業者跨域學習第二專長或精進原有的專業技能，並透過學費補助、提供住宿及申請職訓生活津貼等方式，讓他們可以安心學習。