統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，微軟新產品顯示企業在發展AI的同時，如果有成熟的泛用業務可以與之結合，那將會有事半功倍的效果。既有的核心業務除了提供現金流為AI提供底氣外，更可以成為推廣AI應用服務基石。

法人表示，AI概念股經過上半年的齊漲之後，市場上開始出現對於AI泡沫的疑慮，使市場焦點從題材面轉為檢視企業基本面。AI概念股也來到了實力見真章時刻，只有真鑽石才能持續發光。能夠將AI應用變現的企業，就是真鑽石的代表，高競爭力優勢將使企業在戰局中脫穎而出並持續成長，科技巨頭就是其中的佼佼者。

除了微軟以外，蘋果、META、谷歌及特斯拉等科技巨頭，都具備成熟的泛用業務如搜尋引擎、雲端業務、電動車、手機等，使他們在AI應用變現戰局中具備領先優勢。而這些在AI領域佔據一席之地，且具備堅強實力的科技巨頭，皆為FANG+指數成分股。「好標的不怕集中，精準打擊創造高成長報酬。」追蹤FANG+指數的統一FANG+ ETF(00757)，成分股為十檔精挑細選的科技巨頭，在科技股爆發式成長時，更能展現集中火力的攻擊性。