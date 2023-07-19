最近臉書「埤頭人大小事」出現好幾則貼文，村民互相提醒村裡出現闖空門的竊賊，有民眾自家門鎖遭破壞，還有人提醒出沒在哪個村里。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

這名竊賊直接跨越別人民宅三合院圍牆，闖入民宅內閒晃。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

破壞門鎖在屋內閒晃後，要翻牆出去時還因身材壯碩不慎跌倒。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

傳統農村只要出現生面孔，當地村民都會特別注意，彰化縣埤頭鄉農村最近就出現闖空門竊賊，當地村民繃緊神經，18日葉姓男子再度行竊，先是跨越民宅三合院圍牆，破壞門鎖在屋內閒晃後，要翻牆出去時還因身材壯碩不慎跌倒，村民將監視畫面張貼在臉書上，提醒左鄰右舍；警方表示目前已鎖定犯嫌，將通知到案說明。

最近臉書「埤頭人大小事」出現好幾則貼文，村民互相提醒村裡出現闖空門的竊賊，有民眾自家門鎖遭破壞，還有人提醒出沒在哪個村里，村民守望相助，互相提醒，吸引上百村民按讚留言。

從監視器畫面來看，這名竊賊直接跨越別人民宅三合院圍牆，闖入民宅內閒晃，就像回家一樣直接開門進出，不過實際上是破壞門鎖，而該名男子都是騎腳踏車犯案，至於是否有民眾損失財物，警方仍在調查。

據了解，該名葉姓男子無固定工作，40多歲，經常騎腳踏車在村裡遊蕩，過去有偷竊紀錄，最近又出沒在埤頭鄉興農村一帶，目前警方已透過監視器畫面鎖定犯嫌。

警方表示，目前尚未接獲民眾實際報案，不過依據民眾在臉書社團貼文，主動調查，目前已經掌握犯嫌，將通知其到案說明，也呼籲民眾若發現可疑陌生人在村裡出沒，甚至出現闖空門行竊跡象請立即報案，會在相關村里加強巡邏、盤查，防止竊案發生。