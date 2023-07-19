蔡政府自2016年上任以來大力推動再生能源，然而綠能開發卻凸顯各部會缺乏有效溝通、未導入生態把關機制，以及環評強行闖關等爭議。環團表示，針對「綠能發展區」政策推動，中央放寬《非都市土地使用管制規則》，等同迴避審查的把關，大開方便之門，罔顧生態價值與程序正義。

地球公民基金會今(19)日召開「光電發展須兼顧國土規劃、生態保育、農漁產業及公民參與」記者會，指出各地光電政策推行的步調並不一致，光電政策欠缺考量環境整體的系統評估，生態保育面向更是缺乏法規工具把關。

地球公民基金會議題部專員梁聖岳表示，地面光電涉及生態、造林地去留、農漁產業等問題，以苗栗為例，苗栗光電最大挑戰是里山地景與石虎保育，在220案中有168處案場位於石虎重要棲地，但審查結果有90案通過、51案補件再審，僅79案被駁回，最後縣府不理會專家學者與農委會反對意見強行通過，罔顧生態價值與程序正義。

地球公民基金會議題部專員黃子芸提到，在漁電共生專區、不利耕作地、污染整治場址等區位認定，或是案場開發的審查中，可以清楚看到部會之間溝通不良與權責不清，讓政策執行把關存在三不管地帶，並具體可見於電業、農業、空間等法規缺乏治理指引與准駁權限，更看出因空間計畫的欠缺，導致對個案開發的土地利用競合問題束手無策。

地球公民基金會副執行長黃斐悅指出「法規、主管機關、生態資訊」是光電面臨的保育工作3大侷限，雖然光電案場施設多已經迴避「法定環境敏感區」，但在區外仍然存在生態議題需要面對。這些未劃入敏感區的範圍，國家最高保育法規《野生動物保育法》是以物種管理而非棲地保育為主要目標，導致開發初期選址時，保育主管機關難有角色。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀說，建立社會信任更是光電治理的核心環節！政府有義務說明能源轉型在國土規劃、生態保育、農漁產業、公民參與等四面向的作法，建立充分的資訊公開及公民參與平台，讓社會各界不同價值與觀點獲得交流與理解，以尋求社會最大共識。

記者會最後呼籲，農委會同時身為農業及保育主管機關，有責任提出更明確的農漁產業政策，說明在綠能發展趨勢下，農業與農村發展的願景，同時更應儘速填補生態保育法規的空缺，建立保護區外的保育機制。