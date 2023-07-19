本土登革熱燒破400例！疾管署昨天公布，本土登革熱上周再爆增127例，且仍以台南市102例最多，全國本土病例累計來到425例、創下十年以來同期最高。立院國民黨團今舉行記者會，呼籲衛福部面對登革熱上緊發條，並喊話疾管署副署長羅一鈞「進駐台南。」

立委林為洲說，他對衛福部的表現非常失望，新北餵藥案拖了兩個月，讓大家白忙白擔心，現在講登革熱，好像每年都有，但今年創新高，衛福部卻慢吞吞，之前雖然有成立登革熱跨部會運作中心，但真的有在運作嗎？呼籲衛福部趕快進駐南部，徹底處理登革熱。

立委李德維則說，衛福部長薛瑞元說他會下去南部一趟，薛也承認台南疫情在可控範圍內，但也有可能會有擴大跡象。台南市長黃偉哲應該盡快請求中央衛福部協助，我們也要求衛福部超前部署，藥品必須提早準備，剛剛也特別提到相關急劇的成長，天氣會愈來愈熱，這是中央跟地方責無旁貸的事。

立委陳以信則說，希望衛福部一定要上警發條。薛瑞元部長到台南去，不該是一次兩次而已，絕對不夠。希望羅一鈞他也能夠進駐台南，來儘快地將這樣的疫情撲滅。

陳另喊話副總統賴清德，雖然在選總統，但是不要忘記台南是他的本命區，不要只這個顧著你要去美國，不要只顧著你要去巴拉圭，請你回頭看看台南。請你督導政府能夠把台南疫情防範下來，不要讓台南疫情暴增、暴漲。