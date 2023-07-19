中國大陸工信部今表示，要把穩增長放在更加突出位置，努力擴大有效需求，將加緊制定實施汽車、電子等重點行業穩增長的工作方案，近期將出台輕工業穩增長措施。

工信部今日（19日）舉行記者會，發言人總工程師趙志國提出今後三方面工作重點，首先，加快落實促進汽車和家居消費等政策，制定實施汽車等10個重點行業穩增長工作方案；深化部省戰略合作，支持工業大省挑大樑；聚焦鏈主企業、專精特新企業等重點企業，健全常態化溝通交流機制、解決閉環機制。

第二，深入開展消費品、原材料「三品」行動，組織新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉，推動醫療裝備、通用航空、郵輪遊艇等產業創新發展，以高質量供給引領創造需求；加強工業和資訊化領域「十四五」專項規劃統籌調度，聯合國家開發銀行實施專項貸款，加大製造業投資力度。

第三，開展先進製造業集群發展專項行動，加速向世界級先進製造業集群邁進。加快發展5G、智能網聯汽車、新能源、新材料、生物醫藥及高端醫療裝備等新興產業，進一步增強高鐵、電力裝備、新能源汽車、光電、通信設備等領域發展動能。

運行監測協調局局長陶青表示，近期將發布實施輕工業穩增長工作方案，著力穩住家居用品、塑料製品、皮革、食品等重點行業，充分激發內需潛力，積極促進出口優勢，提升產業鏈現代化水平，加快推進轉型升級和提質增效。鞏固消費品傳統產業的優勢地位，前瞻佈局生物製造等未來產業，積極培育行業。