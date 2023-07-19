「只要詩在、書在，長安就會在。」最近大陸製作的動畫電影《長安三萬里》引發好口碑與高熱度，甚至再度引發「唐詩熱」。這部號稱「史上最長國產動畫」的電影長達168分鐘，包含詩仙李白、高適、杜甫、王維等著名詩人的形象登上銀幕，《將進酒》、《靜夜思》等傳世名作在影片中接力展現。

上映至今票房突破8億元人民幣，大陸豆瓣評分也上漲至8.2分，成為大陸今年暑期檔評分最高的電影之一，各大平台更滿滿都是各種短影片推薦搶流量。

電影開始於安史之亂後數年，吐蕃入侵西南，大唐節度使高適交戰不利，長安危在旦夕。吐蕃軍隊迫近時，朝廷持節監軍來到高適帳內，問詢起高適與李白的過往，從而引出一段動人的故事。

大陸網友評論「看完的感受就是想痛快哭一場，胸中鼓蕩著一種從未有過的複雜情緒—這部電影帶給我諸多從未有過的觀影體驗。」

據中國紀檢監察報引述《長安三萬里》主創人員說，這些大詩人們曾經也年輕過也一路成長在波瀾壯闊的盛世大唐追求理想，會遇到挫折，也會有迷惘的時候，「他們也和我們一樣，都是鮮活的人，希望通過電影讓大家看到創作這些千古名句的詩人們各自的故事和情感。」

主創人員說，在唐朝的詩歌發展達到無與倫比的巔峰。唐詩中蘊含著的瑰麗世界，直至今日依然存在生生不息的力量，《長安三萬里》正是用動畫形式去挖掘中國文化中的無盡寶藏，傳達詩的內涵。