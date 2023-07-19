Stellantis的採購和供應鏈主管Maxime Picat說：「我們已經建立了一個全面的生態系，以減輕晶片短缺可能妨礙我們供應的風險」。

Stellantis也說，公司還在與晶片製造商英飛凌、恩智浦、安森美和高通合作，以進一步改進其汽車平台和技術。

該汽車製造商指出，截至2030年的供應合約，將涵蓋於電動車使用的碳化矽晶片、用於延續電動車航行的計算晶片，以及提供資訊娛樂和自動駕駛輔助功能的高效能運算晶片。

然而具彭博報導，Stellantis半導體採購主管Joachim Kahmann在周二指出，過去兩年電動車的多元化程度相當高，但是此也突顯出，到處都可能出現問題，解決一個，又會出現另一個。任何晶片短缺，影響的不只一兩家工廠，可能六七家。

目前晶片情況大幅改善，但是下一個瓶頸的到來，可能只是時間的問題。隨著電動車軟體功能的大幅增長，晶片供應短缺的風險可能在未來幾年出現。

Kahmann也認為，中國禁止鎵、鍺等半導體材料出口，問題應該在可控範圍，但美中的緊張關係仍是一大問題。Kahmann也強調，Stellantis正在致力減少對中國和台灣的依賴。