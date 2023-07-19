台語歌手林琇琪家開熱炒店，出身熱炒料理師的她，對廚藝很有自信，還被粉絲封為是「熱炒女神」，年過40歲的她對感情低調，不過她受訪自爆曾有過一段婚姻，現在只想衝刺事業，林琇琪也提到，30多歲才參加選秀節目，其實是為了圓父親的遺願。

林琇琪加盟豪記唱片推出首張專輯《無語問蒼天》，年過40歲的她對感情低調，根據《自由時報》報導，她受訪自爆離婚，但不願多談上一段婚姻，只表示：「前夫現在也已經有新生活」，現在她把重心全放在事業上。

從歌唱節目《超級紅人榜》脫穎而出的林琇琪，從小學唱歌，直到30多歲才參加選秀，其實全為了圓亡父遺願，林琇琪透露，爸爸生前就很希望她去比賽追夢，直到父親因癌症過世，林琇琪才決定參加歌唱比賽，完成爸爸的願望。

林琇琪花2年參賽，順利踏進歌壇，一圓當歌手的夢想，林琇琪終於等到出專輯，第一件事就是到爸爸靈前報告，希望他在天之靈可以安心，還提到媽媽是她的頭號粉絲。