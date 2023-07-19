桃園市長張善政指出，中壢「中新地下道」積水達40公分的原因是落葉堵塞，要求不要小看落葉，恐會後患無窮。(蔡依珍攝)

中壢「中新地下道」積水達40公分的原因是落葉堵塞。(蔡依珍攝)

桃園中壢「中新地下道」昨大雨後積水高達40公分，市長張善政今市政會議指出，積水原因是落葉堵塞導致，雖然1個小時就恢復通行，但積水就會造成市民的不便，要求市府所有局處和公所務必平時就要清理排水管路，除防夏季暴雨淹水，也能預防登革熱，「小小一攤積水也會引發病媒蚊！」不要小看落葉，恐會後患無窮。

中壢區18日下午2點多出現短暫陣雨，最大10分鐘降雨量達3毫米，導致中新地下道淹水，水深一度達40公分，中壢警方立即交管防止人車進入，公所和水務局也派員查看，發現是集水坑阻塞導致無法排水，經區公所人員現場啟動抽水機，1小時即排除淹水。

「不要小看小小落葉，恐會後患無窮，這是中壢地下道淹水給市府的警惕！」張善政說，中壢區公所管轄的地下道淹水40公分，調查原因是抽水管路被落葉塞住，雖然很快清除，但積水就會造成市民的不便。

張善政說，夏季陣雨特性是短時間、密度大，要求區公所、水務局、養工處管轄的易淹水區域，尤其地下道，兩旁的排水管路務必平常就要清理乾淨，除防夏季暴雨淹水、也能預防登革熱，假設沒有下太大雨，小小一攤積水也恐引發病媒蚊孳生，千萬不能有小規模積水的可能性，呼籲不要掉以輕心。

張善政說，國內登革熱染疫人數創10年新高，雖然集中在南部，桃園目前沒有本土疫情，但若等有疫情再注意就來不及了，有一個病例就會全面散開，現在已經風聲鶴唳，務必嚴陣以待，他提到自己2015年擔任副行政院長時，台南是全國最嚴重地方，現在很不幸，台南又是全國最嚴重的地方，寄望趕快獲得控制。

張善政要求環保局特別重視環境清潔，暑假期間、開學前，務必協助學校環境和水溝清理，一般社區也是，他提到，擔任副院長時發現很多問題區域都歸政府機關所有，荒廢沒有好好管理運用，結果被人侵占或雜草叢生，變成病媒蚊孳生熱點，務必從自己轄管範圍開始檢討，市府所轄區域不分局處都要巡檢。

中央權管單位也有賴環保署積極督促巡檢，尤其很多軍事設施，因國軍精進案慢慢沒人而閒置，要特別注意這些停用的公家場域。他提醒所有局處注意，不希望桃園產生第一個案例，前面預防工作務必做好做滿。