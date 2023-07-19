桃捷挺猿主題列車預計22日下午3時16分發車，當天將邀4位樂天女孩與球迷粉絲們一同搭乘。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

迎接中華職棒2023年下半年球季開打，桃捷公司與樂天桃猿球團合作，將於22日推出「挺猿主題列車」活動，樂天女孩將現身與球迷一起搭車看球賽，只有160個名額，機會難得千萬別錯過。

桃捷表示，22日下午2時起於A1台北車站B1預辦登機層的全家超商前活動區兌換號碼牌，持有「桃捷挺猿聯票」的球迷可優先上車，若有餘額再開放給持一般票卡的球迷。

挺猿主題列車預計下午3時16分發車，從A1台北車站一路南下不停靠任何車站，直奔A19桃園體育園區站，當天活動將邀請4位樂天女孩，分別是8號的儷軒、33號李昀 、36號禹菡及83號的芷軒與球迷粉絲們一同搭乘。

挺猿主題列車布置充滿樂天球團風，車上拉環有球星照片，窗戶貼紙是球團吉祥物圖片，車上橫幅貼有33位樂天女孩青春洋溢的活動照，4位在列車上的樂天女孩在這1小時的車程，可與球迷玩應援互動小遊戲，還可在列車上拍照打卡。

桃捷表示，桃捷挺猿聯票於7月開始在桃園機場捷運線各車站，A20興南站除外，和全家超商FamiPort實體門市開賣，比球場購票更划算，歡迎球迷購買聯票搭乘挺猿主題列車，和甜美活潑的樂天女孩一同搭車觀賽，輕鬆便捷往返目的地。

桃捷說明，桃捷挺猿主題列車23日起上線，普通車時刻表如下，A1台北車站發車時間為「07：37、10：37、13：37、16：37、19：37、22：37」，A21環北站發車時間則是「06：05、09：05、12：05、15：05、18：05、21：05」，若遇彩繪列車排檢，當天實際發車狀況將有所調整。