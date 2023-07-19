新竹縣人口不斷成長，將面臨高中入學人數遽增問題，地方要求閒置的台大竹北分部校地設立台大附中，縣府與台大協議組成「推動台大竹北分部建設工作小組」評估可行性，日前召開第一次會議，台大以沒有教育學院為由稱無法設立附中，縣長楊文科要求台大3個月內回應「移撥土地給縣府興建高中！」

教育局長楊郡慈指出，近幾年新竹縣國中會考成績5A人數比例高於全國平均且逐年提升，顯示新竹縣學生學習成效顯著，為了結合在地產業培育優秀人才，新設1所高中實有其必要性，校地面積至少要3至5公頃。

楊郡慈指教育部統計處資料，116學年度是龍年出生的孩子，竹竹苗高中入學人數將超過1萬8000人，對比112學年度多出2200多人入學需求，且到120學年度每年也都有平均1萬7000人入學需求，也建議台大評估設立生醫科學園區實驗中學可行性。

台大副校長張上淳以台大未設有教育學院，無法培育中小學師資，設立附中恐「力有未逮」，但承諾願意將大學資源提供予新竹縣轄內高中，希望透過課程先行方式，協助提升高中教育品質，增加學生競爭力。

專案小組成員的縣議員陳凱榮，提出家長群體的訴求，表達新竹縣新設1所高中急迫性需求，如台大無法設立附中與實中，則請將土地歸還給新竹縣政府，由縣府來規畫設立高中。

楊文科要求台大將22公頃的竹北分部校地，移撥3至5公頃給縣府興建高中，也請台大於3個月內對此訴求給予回應，以利縣府後續規畫興建並編列相關預算支應，期望於116學年度前完成校舍興建。