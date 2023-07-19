北韓於台灣時間今（19）日凌晨2時30分及46分左右，分別從平壤附近順安地區一帶向日本海方向發射2枚短程彈道飛彈，距7月12日試射「火星18」洲際彈道飛彈僅隔一周時間，再度升高區域緊張情勢。外交部對北韓破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。

外交部發言人劉永健指出，北韓自去年起，頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，升高韓半島及印太地區緊張情勢， 且無視聯合國安全理事會禁令，肆意發射洲際彈道飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。

他說，台灣與韓國、日本同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國於去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美國、日本及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。

韓國尹錫悅大統領在今年4月19日接受「路透社」（Reuters）專訪時曾針對台海緊張局勢表達堅決反對以武力改變現狀。韓美兩國另於今年4月26日的領袖峰會聯合聲明中，強調台海和平穩定為區域安全繁榮不可或缺的要素，強烈反對片面改變印太區域現狀的企圖。韓國外長朴振今年7月14日東協外長會議期間再度向中方表示台海和平穩定的重要性。

劉永健強調，我國將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。