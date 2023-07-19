歐系外資表示，無晶圓廠IC個股中，仍然最偏好世芯-KY，其持續上漲已縮小其和創意(3443)的差距，故將世芯-KY目標價1680元調升到2300元，給予優於大盤評等。

以股價表現來說，世芯-KY今日攻上漲停天價2170元，創意開高震盪，盤中漲幅落在6%~6.5%，股價最高達1940元。

至於聯發科，歐系外資表示，聯發科目前正在經歷最糟糕的時期，當聯發科股價跌破低點時就將可以看到其價值，相信聯發科後續由於Android智慧型手機趨向穩定，有可能在下半年到2024年恢復到溫和增長，除庫存降低外，也可望在新興市場(例如印度)推出5G智慧型手機，加上Wi-Fi 7以及車用領域的應用，以及更多人工智慧(AI)項目，儘管現階段仍處於與客戶的接觸階段，上述狀況都將有利於聯發科回溫，故給予聯發科目標價750元、評等優於大盤。

其餘無晶圓廠IC個股部分，歐系外資給予瑞昱目標價375元、評等中立；創意目標價由960元調升到1820元、評等中立；祥碩目標價維持1200元、評等中立；信驊目標價由2750元調降到2400元、評等中立。