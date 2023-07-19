台北市弘道國中、南門國中及中正國中學生師生成功挑戰完成11天單車環島之旅，總計到訪全台22景點。弘道國中表示，學校利用參與式概念規畫環島之旅，讓學生訓練意志力、耐力、體力同時，也能更加認識台灣，並與他校有更多互動，並促成心靈成長。

弘道、南門、中正國中3校聯合展開11天單車環島之旅，曾到訪台灣省城隍廟、好望角、鹿港天后宮、西螺大橋、嘉義北迴歸線、高雄大港橋、恆春北門、三貂角燈塔、基隆海洋廣場、野柳等共22景點，宣傳113年全中運在台北。

此外，3校師生成功挑戰蘇花公路，弘道國中表示，學生翻越過一座又一座的山脈，途中不斷喊話激勵自己，感受到他們不斷超越自我的潛能。最後在抵達蘇澳的霎那，更有學生分享，「已經分不清楚是淚水、還是汗水，因為我們攻下了單車環島中很重要的那一片拼圖。」

弘道國中表示，3校參考台灣單車協會理事長林悉弘提出的「參與式」概念，將教育課程與服務學習融入22日環島之旅，讓學生透過解謎活動、田野調查認識台灣、使用資訊工具規畫路線、用關卡來讓孩子學習自我挑戰、用生涯規劃的概念引導團隊生活。

弘道國中舉例，他們曾到訪後龍合歡石滬，隨即提供相關資訊讓孩子擷取訊息、發展解釋到統整運用。服務學習部分，除募集桌遊與繪本外，更以3D列印筆與樂合國小的學生進行交流，讓城市與城市間有不同的對話與互動，引導孩子在單車外能有另類的思考。

弘道國中表示，師長引導學生與自己進行11天的生命對話，從態度、慣性、五感體驗、生命觸動、突破自我、家等為主軸，讓孩子去思考自己過去的行為與模式，其原因無它，就是希望孩子可以藉由單車環島訓練自己的意志力、耐力、體力外，還可以有人際與團體生活觀念，進而提升心靈的成長。

弘道國中表示，感謝中正與南門國中的加入，讓環島過程中，多了友校互動與合作的機制，讓這群孩子可以跨越學校圍牆，走出戶外，以實際的行動完成台灣行腳，體驗台灣之美與濃濃的人情味。