全球掀起人工智慧熱潮，超微（AMD）執行長蘇姿丰此次台灣行備受關注，17日下午抵達台灣後行程滿檔，除了與台灣供應鏈見面外，蘇姿丰也在個人推特上貼出多張與台灣超微員工的大合照，其中一張，蘇姿丰手拿客製化的超大AMD乖乖合影，似乎是台灣團隊送給蘇姿丰的禮物，十分有趣。

台灣科技業的不成文規定，會在機台及電子設備旁邊放上綠色乖乖，希望機台能夠「乖乖」順利運作，不要故障出事。大型特製乖乖印有AMD的LOGO及Q版的蘇姿丰頭像，相當有紀念價值。

蘇姿丰在推特上一口氣貼出4張與台灣團隊的合影，並寫下「Great day in Taiwan meeting with our AMD team. So much energy,excitement and fun!!」（與我們的AMD台灣團隊會面是相當美好的一天，充滿能量、興奮與樂趣。）

蘇姿丰此行固樁供應鏈意圖明顯，預料將與台積電、廣達、和碩、緯創、英業達及仁寶見面，18日中華電信也證實將參與「AMD Innovation Day」活動，中華電正在評估AMD或NVIDIA，擇一採購生成式AI晶片可行性，積極布局雲AI版圖。