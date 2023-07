全球掀起人工智慧熱潮,超微(AMD)執行長蘇姿丰此次台灣行備受關注,17日下午抵達台灣後行程滿檔,除了與台灣供應鏈見面外,蘇姿丰也在個人推特上貼出多張與台灣超微員工的大合照,其中一張,蘇姿丰手拿客製化的超大AMD乖乖合影,似乎是台灣團隊送給蘇姿丰的禮物,十分有趣。

台灣科技業的不成文規定,會在機台及電子設備旁邊放上綠色乖乖,希望機台能夠「乖乖」順利運作,不要故障出事。大型特製乖乖印有AMD的LOGO及Q版的蘇姿丰頭像,相當有紀念價值。

蘇姿丰在推特上一口氣貼出4張與台灣團隊的合影,並寫下「Great day in Taiwan meeting with our AMD team. So much energy,excitement and fun!!」(與我們的AMD台灣團隊會面是相當美好的一天,充滿能量、興奮與樂趣。)

蘇姿丰此行固樁供應鏈意圖明顯,預料將與台積電、廣達、和碩、緯創、英業達及仁寶見面,18日中華電信也證實將參與「AMD Innovation Day」活動,中華電正在評估AMD或NVIDIA,擇一採購生成式AI晶片可行性,積極布局雲AI版圖。