江西南昌校園餐廳「鼠頭變鴨頸」烏龍剛定調，廣州增城華世外語藝術職業學校餐廳又發生「保險套還是鴨眼鞏膜之謎」，涉事所在地廣州市增城區市場監督管理局立即採集樣本，送廣州市食品檢驗所和廣州市品質監督檢測，19日發布《關於華世科教食堂飯菜異物檢測情況的通報》稱，「高度可能為鴨眼球鞏膜結構」並呼籲網民以權威發布資訊為準，不信謠、不造謠、不傳謠。

6月1日才剛發生江西工業職技學院學生餐廳吃到「老鼠頭」，餐廳與南昌市高新區市監局卻異口同聲指「異物確為鴨脖」。而遭江西省聯合調查組打臉，於17日公布調查結果，判定異物確實為鼠類囓齒動物頭部。吊銷涉事餐廳食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人處以最高懲處之後，無獨有偶，廣州增城17日當天也發生實習生在建教合作企業吃到疑似「乳膠製品」。

廣州增城區政府官微「@廣州增城發布」 7月19日發布《關於華世科教食堂飯菜異物檢測情況的通報》稱，7月18日，有關媒體報導華世科教食堂飯菜中發現異物情況，該局高度重視，將經公安部門封存的異物樣品送廣州市食品檢驗所和廣州市品質監督檢測研究院進行檢測，並邀請相關行業專家參與。

檢測機構綜合運用形態學檢測、核酸檢測、蛋白質檢測和紅外檢測等方法開展檢測，結果如下：一是形態學檢驗對比。邀請專家到協力廠商檢測機構的實驗室，現場解剖煮熟鴨頭眼球結構，取其外壁的鞏膜與送檢樣品吸水復原後，形態對比高度相似，兩者直徑均為1.5釐米左右，並且外形、顏色、結構和觸摸質地都非常相似。二是對送檢樣品進行核酸檢測，檢出鴨源性成分；對送檢樣品進行蛋白質檢測，檢出蛋白質成分，說明樣品是動物的有機質構成。三是實驗室紅外檢測對比，結果顯示送檢樣品與現場解剖煮熟鴨頭眼球鞏膜的紅外光譜譜圖基本一致；與天然橡膠和聚乙烯的標準譜圖不一致。

綜上檢測結果，送檢樣品排除橡膠製品和一次性手套可能，高度可能為鴨眼球鞏膜結構。

增城市監局表示，感謝新聞媒體和社會各界對該區食品安全工作的監督。下一步該局將持續開展食品安全檢查監督工作，保障人民群眾食品安全。請廣大網民以權威發布資訊為準，不信謠、不造謠、不傳謠，共同守護清朗網路環境。

此前報導顯示，7月17日，網友李同學（化姓）爆料稱，在廣州增城華世外語藝術職業學校食堂的飯菜中，吃出「橡膠製品」異物。李同學稱，學校下午針對食堂發現異物一事進行了開會討論，最終得出結論是該異物為「鴨子眼球膜」，對此他和同學們並不認可。

18日，「@廣州市場監管」發布情況通報，稱增城區市場監督管理局立即會同區相關部門及屬地鎮街開展調查。目前，已責令涉事食堂關閉，密切關注就餐培訓學員身體狀況。相關樣品已妥善封存並移交協力廠商權威機構檢測中。