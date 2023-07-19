新北地院今審理「家暴婦殺夫案」，該案是全台首件國民法官參審案件，全案今進行交互詰問程序，被害人范男的弟弟以證人身份到庭，庭訊結束後，被告季女也向范男弟弟道歉，季女哽咽稱「請原諒我」，並稱自己一生自由都沒了，她不知道做這樣的選擇是對或錯，但確實很無奈，而范男弟弟則回應「當然是錯」，但仍希望季女多保重。

新北市63歲季姓婦人因不堪范姓丈夫長期家暴，去年11月30日因被酒醉范男辱罵，一時失控持菜刀猛刺范男頸部及胸口，導致范男身亡，季婦犯後報警自首，被依殺人罪起訴，成為國民法官審理案件。

檢方今上午傳喚2名證人，其中，范男弟弟表示，他認識的二哥正直、嫉惡如仇，當初是在醫院跟二嫂談戀愛結婚，雖然二哥和嫂嫂偶爾會發生爭吵，10年前也有聽聞過2人要離婚，也看得出二嫂不快樂，卻沒有想到會吵成這樣，二嫂也是一個很善良的女人。

辯方則詢問范男弟弟過去與范男碰面、聯繫的次數，以及他曾提及范男酒後會打電話給他，多是在抱怨什麼內容？對此，范男弟弟表示，范男喝酒後打電話都是談生活不如意的狀況。

國民法官6號則提問，是否有察覺范男平時沒有喝酒和喝酒後的行為是否有差異？范男弟弟則回應，二哥常常喝酒，但喝酒後會重複說以前的小事，沒有喝酒都是非常好的男生，他也從沒看過二哥打嫂嫂。

對於范男夫妻要離婚的狀況，范男弟弟表示，他先前聽聞後曾勸說二哥不要離婚，二哥好像也不贊成，對於家暴狀況，他也是去年才得知社會局的人有來調查。

最後檢方總結表示，范男弟弟近年確實有跟范男聯絡，且范男酒後也會打電話吐露心聲、傳送照片分享心得，佐證范男的死亡對其兄弟姐妹影響很大，盼國民法官將其衝擊納入考量；辯方則表示，范男弟弟對家暴一事未充分了解，盼國民法官了解此點。