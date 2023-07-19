台北捷運環狀線南環段CF670A區段標於3月15日決標，並於6月13日進行開工動土典禮，而為讓當地民眾了解線南環段第一個開工的區段標工程內容，及施工過程中對日常生活將產生的影響，台北市捷運局第二區工程處將於20日晚間，利用萬興區民活動中心舉辦CF670A區段標施工前說明會暨鄰里座談，取得里民支持並雙向溝通。

二工處指出，為讓當地民眾了解捷運環狀線南環段第一個開工的區段標工程內容，及施工過程中對日常生活將會產生的影響，訂定於20日晚間7時整，利用萬興區民活動中心舉辦CF670A區段標施工前說明會暨鄰里座談會，已邀請施工區域影響範圍內包括文山區萬興里、政大里及木新里里長與在地里民與會。

二工處說明，CF670A區段標於捷運文湖線動物園站旁及國立政治大學原莊敬宿舍外舍區範圍內，分別設置Y01及Y1A兩座地下車站，其中Y01站可於動物園站內轉乘捷運文湖線，站體則因緊鄰動物園而多處牆面採「山林、海洋、大地、濕地」生命共融的設計元素。

二工處解釋，Y1A站則為罕見於大學校區內設置捷運車站，受限用地因素長度約98.1公尺為中運量最短車站，且出入口設立於站體正上方，採挑高自然通風及南北向立面格柵通風設計。

二工處表示，20日舉辦的說明會，將由捷運施工團隊針對CF670A區段標工程內容、施工範圍及預定期程等逐一進行簡報，且政治大學周邊道路路幅狹窄，動物園假日遊客眾多，對於車站站體開挖施工期間對周遭交通影響程度及施工噪音，在會中也將以各階段交通維持規劃及工作內容說明控制解決方案。

二工處說，同時也將求得附近居民對於大型公共建設的支持，並聽取在地居民的意見，以達到雙向溝通與解除大家對施工影響的疑慮。