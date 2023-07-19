被判當選無效 嘉義縣議員陳文忠10字回應 12:002023/07/19 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣議員陳文忠表示會上訴。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年底九合一地方選舉，嘉義縣議員陳文忠當選連任，但其妻蔡錦屏、嚴姓友人等樁腳涉賄選，嘉義地檢署對陳文忠提起當選無效之訴，今天法院宣判陳文忠當選無效，陳文忠第一時間語露無奈說，「會上訴，讓司法還我清白」。 沒關麥克風偷罵議員「他媽的民粹主義者」 星國會議長請辭 五連霸前基隆議員游祥耀驚傳離世 他證實了 嘉義縣議員陳文忠涉賄選 今被宣判當選無效 #2022九合一選舉 #嘉義縣 #議員 #賄選 #當選無效 也許您會感興趣 推薦閱讀 美民主黨參議員華倫 籲SEC調查特斯拉 02:512023/07/19 財經 新加坡國會議長爆「不倫議員」請辭 李顯龍曾勸阻仍藕斷絲連 17:532023/07/17 國際 新北檢「查察賄選及暴力執行小組」成軍 推檢舉獎金籲民踴躍參與 20:512023/07/17 社會 登革熱南北夾攻 嘉義縣零確診啟動孳清總動員 14:012023/07/18 生活 苗栗查察賄選及暴力督導小組成立揭牌 檢警展現聯合查賄決心 16:322023/07/17 社會 游淑慧砲打高嘉瑜「為私關說」 高嘉瑜回嗆為了選舉想博聲量 10:572023/07/15 政治 總統大選查賄小組揭牌 AI認知作戰、境外勢力將成重點 09:592023/07/17 社會 基隆五連霸議員游祥耀離世 政壇悼「正義武士」離去 11:522023/07/15 政治 鍾東錦當選無效之訴將宣判！ 本人這樣說 13:232023/07/18 政治 力挺綠營高市議員候選人 支持者自行花千元買2票下場慘了 11:392023/07/15 社會 尼加拉瓜提案撤銷台灣在中美洲議會身份 外交部籲各國議員抗拒 18:112023/07/16 政治 台東前縣長兒子蔣明道涉免費餐券賄選 判2年徒刑 14:582023/07/15 社會 苗栗地檢署提鍾東錦當選無效之訴 檢察總長11日赴大湖表揚戰功 13:302023/07/15 社會 被控4年前賄選挺韓…台商揭認罪內幕 趙少康4字推測：目標不是你 10:492023/07/18 政治 台中查察賄選及暴力執行小組揭牌 宣示查賄防暴決心 16:552023/07/17 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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