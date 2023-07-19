去年底九合一地方選舉，嘉義縣議員陳文忠當選連任，但其妻蔡錦屏、嚴姓友人等樁腳涉賄選，嘉義地檢署對陳文忠提起當選無效之訴，今天法院宣判陳文忠當選無效，陳文忠第一時間語露無奈說，「會上訴，讓司法還我清白」。

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嘉義縣議員陳文忠涉賄選 今被宣判當選無效
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