在一段感情中，雙方需找尋適合的相處模式，關係才能走得長久。對此，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，雙子座、摩羯座、處女座容易無法顧慮到對方的感受，總是用自己認為最好的方式，讓伴侶愛得非常累。

▍雙子座

雙子座性格多變，不喜歡受到束縛，在生活中總是追求新鮮感，而剛開始戀愛時，對方可能會被他們的自由靈魂所吸引，可是一旦相處久後就會發現，他們非常自我為中心，不懂得顧慮伴侶感受，所以當對方越陷越深時，會特別沒有安全感，也毫無動力維持這段感情。

▍摩羯座

摩羯座個性務實且非常木訥，不懂製造浪漫與驚喜，即使在熱戀期間，也很少花心思製造生活中的小情趣。他們對待伴侶，通常是用物質來表達愛意，認為這是最好的方式，也不喜歡一直去猜測對方心思，讓伴侶時常覺得生活中少了一份新鮮感，進而對這段關係感到失望。

▍處女座

處女座對待朋友非常苛刻，而且關係越好，要求就會越嚴格，對待伴侶更是如此，不僅會無時無刻的挑剔各種事，更是會不停嘮叨，而這麼做只為了希望身邊的人能變得更好，不停進步，但過多的要求總是讓伴侶感到非常疲累。