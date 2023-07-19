新竹1名林姓男子去年8月駕車行經新竹市中正路口，行人穿越道轉彎未禮讓行人、未打方向燈，遭新竹區監理所開罰，一周後又因違停挨罰，因逾期未繳，被移送強制執行，但林男無論如何都不繳，新竹分署立即扣押他的郵局存款，並通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰。

法務部行政執行署新竹分署指出，林男去年8月開車行經新竹市中正路口行人穿越道，轉彎未禮讓行人，遭新竹區監理所裁罰1500元，同時因未打方向燈一併開罰，兩張罰單合計2700元。約一周後，林男又因違規在禁止臨時停車處所停車，遭罰1200元，3張罰單合計3900元，因逾期未繳，移送新竹分署強制執行。

接獲林男案件後，新竹分署立即傳繳，通知應於指定日期前繳清罰鍰，然林男仍拒不繳納，新竹分署立即扣押男子郵局存款，並足額扣押3900元，新竹分署將核發收取命令，直接通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰。

另外，還有1名21歲周姓男子，去年9月間在淡水區北新路駕車行經行人穿越道未禮讓行人，同樣遭新竹區監理所裁罰1500元，之後又因違規停車遭罰900元，新竹分署受理案件後，於5月間核發扣押命令，並足額扣押，上月核發收取命令，兩案全額徵起。

新竹分署呼籲，民眾駕駛汽機車應禮讓行人優先通行，萬一遭受裁罰，應積極面對處理，如自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強力執行。新竹分署對未停讓行人違規裁罰案件，必將列為優先嚴格執行對象，全力落實行人優先交通安全政策，以保障行人路權。