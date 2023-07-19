宜特2023年6月自結合併營收3.36億元，月增0.2％、年增6.12％，再創歷史新高。第二季合併營收9.73億元，僅季減0.84％、年增6.81％，創同期新高、歷史第四高。累計上半年合併營收19.54億元、年增9.44％，續創同期新高。

宜特表示，5、6月營收接連創高，主要受惠先進製程及封裝、車用電子、人工智慧（AI）、5G、高速運算（HPC）等應用帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求。特別在電動車與AI需求蓬勃發展下，帶動公司營運進入快速成長期。

宜特觀察指出，儘管下半年消費性電子景氣仍然低迷，但IC設計客戶很早便展開調整，投注資源於非消費性應用，其中車用電子為部署重兵之地。車用電子功能近年態勢明確，包括顯示IC、乙太網晶片、藍芽晶片等領域，均可見消費性IC設計大廠積極投入身影。

國際車用規範部分，隨著電動車與自駕車逐漸普及，車用被動元件正大量應用，汽車電子協會（AEC）近期對此改版車用被動元件規範AEC-Q200，將元件種類由14項擴增至16項、測試條件也更清晰明確，更明確定義預期將帶動一波驗證分析委案浪潮。

AI運用方面，宜特指出生成式應用爆發帶動相關AI繪圖晶片（GPU）需求，為疲弱的消費性電子市況注入活水，使先進封裝產能供不應求。相關晶片特別仰賴異質整合技術，透過克服散熱問題提升良率，宜特在先進封裝驗證分析領域深耕多年，順利搭上此波熱潮。

展望後市，宜特憑藉在可靠度驗證、故障分析、材料分析、訊號測試（Signal Integrity）的領先地位，攜手全球電子產業客戶，以更快速度協助客戶進行研發、創造更大價值，對下半年營運成長樂觀看待。

投顧法人認為，宜特並無庫存去化的不利因素，第二季合併營收略降，主要受旗下晶圓薄化子公司宜錦、封測子公司創量營運受客戶調整庫存影響，對營收貢獻合計約5～10％。不過，宜特表示宜錦、創量狀況均逐漸轉佳，預期營運可望逐季好轉。

宜特對今年營運樂觀看待，法人預期營運有望逐季走揚、下半年優於上半年，看好全年營收成長2成、獲利年增近15％，每股盈餘上看6.2元。不過，由於股價已達目標價，因此維持「中立」評等。