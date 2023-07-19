台南市長黃偉哲（右前一）當初體驗龍舟划槳。（曹婷婷攝）

台南市政府斥資1.1億元打造的安南水上運動訓練中心今天啟用了，體育署副署長洪志昌推崇台南市致力推動運動風氣、新建與強化運動場館，除今年10月將舉辦全運會，也已爭取2025年舉辦全中運及長榮大學舉辦全大運，連3場重要賽事都在台南。

市長黃偉哲今天主持安南水上運動訓練中心揭牌儀式，還親自示範水上龍舟划槳，他說，今天只是第一步，未來也將持續優化，期許這裡成為居民休憩最佳場所，除了為選手提供專業訓練場地與設備，相信在市府穩健推動當地軟硬體建設之下，勢必能帶動地方發展。

安南區水上運動訓練中心獲中央補助款7690萬元、市府配合自籌3310萬元，共花費1.1億元打造而成，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浮動碼頭及浴廁等，提供專業水域運動訓練。整棟建築物搭配水上浮動碼頭設置，被評為綠建築鑽石級標章，也是九份子重劃區的一大亮點。

台南市體育賽事奪牌重點項目之一的輕艇，目前已在此地展開訓練。全運會創下4連霸金牌紀錄的劉妍廷即擔任土城高中輕脡隊教練，她說，以前訓練在嘉南大圳上游段，環境設備相對克難，目前環境完備許多，對於選手訓練無疑是如虎添翼。

體育局長陳良乾說，水上運動訓練中心啟用後，將繼續為台南培育更多好手，也為台灣水上運動挹注新能量，未來也將作為各國好手移地訓練及交流的場地。

安南水上運動訓練中心除提供專業訓練場地與設備器材，且鼓勵SUP（立式划槳）、獨木舟及輕艇等各種水上運動發展，目前由台南市輕艇推廣重點學校土城高級中學進駐代管，日後將辦理委外招商，提供市民安全優質水上休閒活動場域。