隨著食品及燃料價格回落，供應鏈中斷緩解、升息成效漸現，亞洲開發銀行今天下調亞洲發展中國家的通貨膨脹預期。

法新社報導，總部位於菲律賓的亞洲開發銀行（Asian Development Bank）表示，通膨已壓縮家庭預算，使得數百萬貧困家庭難以維持生計，目前通膨情形正重回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前的水準。

亞洲開發銀行在展望報告中表示，由於中國物價大幅下跌，亞洲發展中國家今年通膨率估計從4月預測的4.2%降至3.6%。

亞洲開發中國家是指這個多邊放款機構的46個新興經濟體成員，從中亞的哈薩克到太平洋的庫克群島（Cook Islands）都有。

儘管全球對亞洲地區出口需求減弱，但亞銀仍將2023年經濟成長率預測維持在4.8%，原因在於消費、旅遊及投資動能強勁，甚至表示有望進一步上調成長預測。

亞銀表示，「如果已開發經濟體通膨降溫的速度比目前預期快速，當地政府可能採取較溫和的貨幣政策，將支持這個地區成長。」

亞銀同時警告，俄烏戰爭升溫恐加劇物價上漲，而今年捲土重來的聖嬰現象（El Nino）也可能對經濟造成衝擊，利率同樣受到影響。

報告指出，「隨亞洲發展中國家通膨降溫以及美國貨幣緊縮轉趨溫和，亞洲多數央行今年政策利率維持穩定，並出現轉向寬鬆貨幣政策的跡象。」

亞銀引述中國支持性貨幣及財政政策表示，世界第二大經濟體中國今年經濟預計成長5%，2024年預估成長4.5%。