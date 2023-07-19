2度在女同事水杯偷「下藥」全都錄 男理髮設計師辯：測試效果

中市1家理髮店老闆及員工發現皮包內現金常不翼而飛，調監視影像竟追出是內賊，27歲賴姓男設計師共偷了5萬多元，誇張的是，他還2次在女設計師水杯偷偷加入「不明液體」。經店家報警，他坦承偷竊，並辯稱他在網路購買「興奮劑」，因「好奇」效果如何？才加入女同事水杯測試。警方將他依竊盜、侵占罪嫌送辦。

台中市第二警分局永興派出所所長邱柏昌19日表示，今年6月22日晚間接獲報案，位於進化北路的1家理髮店指稱，賴姓員工涉嫌竊盜，還在女設計師的水杯內「添料」加入「不明液體」，警方到場處理，調閱相關監視影像，釐清案情。

警方從影像中發現，新進設計師賴男自今年6月8日起，趁同事不注意，偷取老闆及同事等人放置在櫃檯的皮包內現金，至同月22日期間多達10多次；誇張的是，賴在6月14日及19日於櫃台內，趁隙從口袋掏出可疑物，倒入同一名女設計師的水杯內。

賴男到案，坦承多次行竊，供稱共偷了5萬多元，至於不明液體是他在網路購買的「興奮劑」，因好奇效果如何？才加進女同事水杯「測試」。女設計師得知後相當錯愕，因身體尚無不適，暫時不提告訴。

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