行政院上個月宣布軍公教明年調薪4％、警勤加給調升15％，傳中央不援例全額補助，地方政府需自負一半支出。國民黨立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯、前台北市議員羅智強今召開記者會痛批，中央請客、地方埋單，難怪民進黨敢開這些空頭支票，反正選前亂喊，選後推給地方政府，錢都花別人的現在政府真的這麼好當嗎？

王鴻薇說，軍公教調薪，過去都是由中央全額支出，111年調薪時中央就增撥特別統籌分配稅款21.55億給台北市全額補助，然而這次113年度的調薪，台北市府預估預算大約22至24億元，支出預計又要增加，但中央竟然只補助一半，這是要台北市政府去哪裡找錢？徐巧芯表示慷他人之慨，行政策買票之實，中央有沒有擔當？

王鴻薇補充，至於警勤加給調升15％，根據台北市資料112年下半年，因該政策所需經費共8億2002萬餘元，113年預估19億7109萬餘元，因為這是中央臨時喊出的政策，中央才同意支應今年下半年，但是113年的經費就通通沒有下文，又是中央請客要地方買單嗎？羅智強質疑民進黨是要告訴大家明年的警勤加給就沒有了嗎？選完之後就不認帳嗎？

徐巧芯直言，中央政府如此針對台北市，根本是藉機報復，選後翻桌，試問這些針對軍公教人員、警勤相關的政策，政治紅利難道不是民進黨中央政府拿走嗎？羅智強說，顯然政府根本沒有長期規劃，當新聞標題寫著發大紅包，政策內容說得天花亂墜，說得有多照顧，結果卻是如此難堪，要政策買票也沒有人這麼落漆的。