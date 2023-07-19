驚人畫面曝！林園空地廢棄棧板大火 黑煙猛竄天際民眾驚呼「可怕」 12:052023/07/19 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林園溪州一路空地發生火警。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市林園區溪州一路今發生火警，現場火勢猛烈，濃濃黑煙不斷向上竄出，從遠處就可看見，不少民眾直呼：「好可怕！」，大批警消人員到場後緊急撲滅火勢，現場為空地燒廢棄棧板，目前了解無人受傷受困。詳細起火原因待進一步釐清。 屋台料理進駐 晶華栢麗廳變身夏日祭典現場 林口死亡車禍！腳踏車與大貨車事故 騎士頭顱變形死亡 永慶高雄加盟四品牌包輕軌列車徵才 打造「永慶號」吸民眾搶拍 #林園火警 #黑煙 #民眾 #現場 #廢棄棧板 也許您會感興趣 推薦閱讀 尋仇「找錯人」當場抓狂 天兵竟衝撞警車下場慘了 10:082023/07/19 社會 舊金山辦流動夜市阻礙多 加州擬立新規開綠燈 07:522023/07/19 國際 小四女童專訪高大成！生動還原「解剖現場」 5千人讚翻 10:002023/07/18 生活 抵台南觀賞安倍晉三紀念影像 安倍昭惠邀台灣民眾觀展 18:002023/07/18 政治 博弈網站藏台中商辦海撈千萬 社群廣告吸客源 警攻堅逮14人 10:472023/07/19 社會 連高大成看到都笑了！小學生「這樣」模擬解剖超逼真 17:132023/07/18 生活 秋瓷炫尪讓美女坐大腿 她隔2年還原現場竟遭網打臉 18:132023/07/18 娛樂 被揪出帶頭比侯友宜倒讚 他「這樣回擊」讓網友們氣炸了 16:152023/07/18 政治 台南將軍吼周末2天開唱 交管措施報你知 09:062023/07/19 生活 桃園大溪測速桿猛放閃 桃交大解釋是這原因 16:282023/07/18 社會 豪雨擋視線！19歲騎士暗夜衝進6米深溝 手腳骨折警消吊掛獲救 12:302023/07/19 社會 演武場金繼特展 匠師開課讓民眾體驗修復工藝之美 13:392023/07/18 寶島 綠島鄉首辦C肝快篩 目標篩檢涵蓋率至70％ 16:582023/07/18 生活 吹哨有賞！嘉義市通報登革熱獎勵金500元 11:392023/07/19 生活 716遊行都男的？一堆妹子照曝光！ 台大護理系志工爆真相 14:172023/07/18 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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