高雄市林園區溪州一路今發生火警，現場火勢猛烈，濃濃黑煙不斷向上竄出，從遠處就可看見，不少民眾直呼：「好可怕！」，大批警消人員到場後緊急撲滅火勢，現場為空地燒廢棄棧板，目前了解無人受傷受困。詳細起火原因待進一步釐清。