排便不順是許多人的困擾，哪些食物能有效促進排便呢？對此，營養師彭逸珊分享12種幫助養腸的食物，涵蓋蔬菜、水果及主食等3大類，包括木耳、山苦瓜、香菇、地瓜葉、百香果、土芭樂、四周柿、榴槤、五穀米、糙米、紫米、燕麥片等。另外，她也提到，若有在吃酵素產品者，應留意是否含有氧化鎂、臘腸樹果實、番瀉葉等會造成輕瀉的成分，建議趕快換掉。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享排便不順必吃食物，盤點出12種高纖食物清單，分別是蔬菜類，木耳、山苦瓜、香菇及地瓜葉；水果類，百香果、土芭樂、四周柿與榴槤；主食類，五穀米、糙米、紫米和燕麥片。除了攝取上述高纖食物外，她並提醒，務必還要搭配足夠的水分，否則會變成更嚴重的便秘。

除此，彭逸珊也提到，很多人會吃酵素產品解便秘，但要特別留意是否含有氧化鎂、臘腸樹（阿勃勒）果實、番瀉葉等會造成輕瀉的成分，其對腸道較刺激，不適合每天使用，建議若手邊產品含有這些成分，還是趕快換掉較好。

至於排便不順時，到底該吃蔬菜還是水果？大腸直腸外科醫師鍾雲霓曾表示，兩者功能不一樣，前者是非水溶性纖維，能增加糞便蓬鬆度；後者為水溶性纖維，使大便潤澤能滑動。也就是說，當好幾天沒排便時，要攝取蔬菜來驅動便意；當糞便硬、黏時，則需要吃水果，讓大便變軟。