高雄知名冰店配料遭衛生局檢出沙門氏菌，造成44人食物中毒，一名婦人表示，12日到冰店吃冰，13日早上8點多到自家附近店家吃芋頭粥，10點多開始發病，上吐下瀉多達10多次，叫救護車到急診，返家後仍高燒不退、全身發冷，且完全無法進食，不斷腹瀉、嘔吐，甚至吐血，症狀長達3天讓她非常煎熬，本以為是芋頭粥導致，後來看新聞才知道是冰店吃冰造成的，讓她氣得罵「Ｘ么，我1999舉報錯店家了」。

原PO 昨（18）日於臉書發文指出，12日傍晚帶兒子到高雄這間冰店吃冰，兒子的配料只有粉圓和愛玉，她是各種料都會加一點的人，隔天一早8點多她還到自家附近的店家，吃了一碗芋頭粥，10點多開始上吐下瀉，到中午12點多已腹瀉多達10次，她難受地請管理員協助叫救護車到醫院掛急診，下午3點多出院返家。

但原PO仍無法進食，每吃必拉必吐，躺在床上還會不自覺噴出穢物，整個房間地面、浴室全是嘔吐物，後來狂吐酸水，吐到喉嚨腫脹吐血，此外還有高燒、嚴重暈眩、全身發冷等症狀，她走路幾乎用飄的，十分煎熬。

原PO因久未進食只能勉強吃醫師開立的藥物，但藥物根本沒有發揮作用，她發病到第4天才好轉，打起精神把房間整理乾淨。她說本以為是芋頭粥害她一天拉吐數百次，直到看了新聞才知道冰店才是致病源，讓她氣得罵，「Ｘ么，我1999舉報錯店家了」。