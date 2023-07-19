小朋友讀公幼寒暑假期間若要到校，家長每月要付9000元到1萬1000元，比讀私幼或非營利幼兒園還貴。教育部長潘文忠今天表示，正擬具方案向行政院爭取每年10億元經費，預計明年2月開始實施，採家長定額負擔、其他由政府補助方式，預計1萬3000個小朋友受惠。

全國教育局處長會議今天在淡水舉行，台南市教育局長鄭新輝提案指出，依據教育部育兒津貼補助規定，就讀一般私幼之幼兒或自行照顧者，全年（包含寒暑假在內）每月皆享有5000元至7000元之育兒津貼；就讀非營利幼兒園、職場互助教保中心、準公共幼兒園於寒暑假期間仍正常到園上課，全年每月繳費不超過3000元。

鄭新輝提到，反觀就讀公幼之家長於寒暑假期間，尚無法享有育兒津貼或就學補助，家長負擔重，進而使公幼招生處於劣勢。同時，由於制度設計因素，就讀公幼之家長於寒暑假期間每月仍需負擔近9000元至1.1萬元的費用，顯失公允。

「對家長來說，用小腦就知道怎麼選擇。」鄭新輝說，從去年開始，愈來愈多家長不送小孩到公幼，導致去年6都的公幼幾乎都出現超過2000個學生缺額。

鄭新輝建議，將就讀公幼之幼兒，於寒暑假期間納入育兒津貼發放範圍，每月補助5000至7000元；或者比照非營利幼兒園收費額度，讓就讀公幼家長寒暑假期間每月延長照顧費用至多每月2000元，差額部分請中央補助。

教育部表示，現行公幼多數為學校附設幼兒園，其作息時間比照國中小，且有寒暑假，但為滿足家長切之托育需求，應於寒暑假期間提供延長照顧服務，不過是額外收費。

潘文忠表示，現行公幼平日課後延托及寒暑假照顧，收費方式是由參加人數共同分攤，如果人比較少，家長每個小時要負擔的費用就比較多；但如果人多，家長的負擔就比較小。

潘文忠說，教育部正研擬計畫向行政院爭取經費，家長將小孩送到公幼，平日課後延托及寒暑假照顧的費用，採為定額負擔，其他則由政府補助，預計每年需要10億元經費，將納入「0至6歲國家一起養」的政策中，從明年2月開始實施，詳細內容等行政院核定後對外公布。