新竹市政府20日起推出「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」清涼旅遊專案，邀全國親子來青草湖踩天鵝船、參加舊城小旅行。（陳育賢攝）

全國各地屢飆高溫，明起來新竹市玩水上活動，請你吃冰棒！新竹市政府20日起推出「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」清涼旅遊專案，邀全國親子來青草湖踩天鵝船、參加舊城小旅行，即贈古早味枝仔冰1支。

市府城銷處長林正光表示，今年適逢青草湖水上活動重啟滿周年，市府特別規畫「青草湖樂NOW環湖趣」，即日起至明年4月，凡設籍於新竹市，每人可享1次100元平日搭乘天鵝船優惠，之後每次補助50元，外縣市遊客亦可享每人每次50元補助優惠，每月名額有限。

此外，民眾只要於7月20日至8月31日的平日，參加「青草湖樂NOW環湖趣」踩天鵝船，即贈冰棒兌換券1張，歡迎遊客們在炎炎夏日前來青草湖「清涼一夏」。詳細活動資訊可至新竹市政府城市行銷處粉絲專頁查詢。

另，「舊城假日小旅行」提供免費導覽服務，每周六、日上午10時於新竹火車站旅遊服務中心集合，每場人數上限10人、導覽時間約1小時，以徒步搭配定點導覽方式進行。報名時間為每周五下午5時前，可線上預約或電洽新竹火車站旅遊服務中心，報名電話：03-5258977。