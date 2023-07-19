盧泰文談到，以摺疊和展開的智慧型手機為例，動作看似簡單，但為了讓用戶輕鬆開闔，必須層層聚焦，找出真正必要且直覺的設計。極簡流暢的外型結合經特殊設計的鉸鏈，彰顯三星對於必要設計以及內在美感的承諾。三星為摺疊手機人體工學樹立新標竿。裝置厚度增減幾毫米乍聽之下差異不大，但摺疊手機每減一公克、一毫米都是工程突破。這全仰賴頂尖工藝與熱忱。只要調整適當，將大大造福用戶。正因如此，三星再度挑戰創新技術，打造比前幾代裝置更輕薄的新一代摺疊手機。

盧泰文表示，三星摺疊機因使用者的個人化體驗而完整，其搭載三星Galaxy靈活的相機體驗，使用者能免手持捕捉最完美的角度。而媲美個人電腦的多工體驗則將生產力推向新境界。用戶可隨時隨地工作、協作或暢打遊戲。

由於三星在即將登場得發表會中，除有新款旗艦摺疊機外，還預計端出多款新品，預計將包括穿戴、平板等，盧泰文預告，三星Galaxy平板與穿戴裝置呼應相同的設計精神，裝置於生態圈中和諧運作，開啟無所不能的串聯體驗，同時完美滿足用戶需求、優先要務與獨有性格，形同個人的延伸。

盧泰文強調，無論何種三星Galaxy體驗，都提倡的「以人為本」，此次新作歷時近30年醞釀，可謂數十年來堅持以人為本設計的累積。而這同時是另一個起點。看見三星的創新成果以各種方式融入用戶生活，以全新方式促進創造力、生產力或自我表現，將啟發三星下一步行動。