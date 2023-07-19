展望年底前的投資操作，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，現今通膨風險已更趨平衡，不過預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策，看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場，並搭配在股票市場中挑選優質標的，透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，固定收益市場展現10年來未見的收益機會，最看好投資級債，隨著升息近尾聲，是時候可略為拉長持債存續期間，預期美國經濟將僅短暫的經歷輕微衰退，美國非投資級債違約率雖然可能提高，不過高殖利率預期將可彌補潛在違約損失，藉由精選持債，仍能找到不錯的機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，企業、政府、醫療保健提供商正在學習如何利用技術創新來更加了解客戶、業務流程、患者，並從根本上改變他們的企業、產業實際運作和提供醫療照護的方式。團隊正在人工智慧(AI)、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網(IoT)、生命科學等領域尋找新的機會。而基金選股時則最看重品質，也就是具有強大、不斷提升的競爭地位，經驗豐富的管理團隊，一流的財務實力和單位經濟效益良好的公司。