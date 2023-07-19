彰化縣大村國小合唱團因比賽演唱樂團五月天的歌曲「知足」，清新動人的嗓音引起We Are Singing音樂協會主辦人Mr. Petrovic注意，親自邀請他們到波蘭參加國際合唱大賽，14日出國比賽今傳回捷報，獲得「大賽唯一金獎和大會最大獎」，彰化縣長王惠美得知後大讚彰化之；大村鄉長賴志銘說，23日回國將親自接機，要請「大庄囝仔」吃大餐。

2022年11月間，We Are Singing音樂協會主辦人Mr. Petrovic透過Youtube聽到大村國小合唱團演唱「知足」的比賽影片，特別打視訊電話邀請大村國小合唱團到波蘭參加「2023 Victoria Cracow International Choral Competition波蘭克拉克夫國際合唱大賽」。

由於全團有33個隊員，包括往來機票、住宿等經費龐大，經數月募款後，獲彰縣府補助20萬、大村鄉公所25萬、禹昌國際企業50萬、彰盛福盛工業20萬、全營工業15萬、賴銘堂15萬、蘇明玲40萬、丁光簡單文教基金會10萬、瑞技實業10萬，以及眾多大村國小校友們的熱情捐贈下，合唱團於14日前進波蘭。

大村國小合唱團這次遠赴波蘭比賽，參賽曲目共準備3首，第一首為國語「知足」、第二首為客語「月光華華」、第三首台語的「大庄囝仔愛唱歌」，大庄囝仔愛唱歌由大村國小林義凱老師作詞作曲，此次比賽能將大村在地特色傳唱至國際，別具意義。

彰化縣長王惠美得知後表示，大村國小合唱團小選手不負眾望榮獲雙金，讚許這些小選手是彰化之光，更是台灣的驕傲；大村鄉長賴志銘則說，23日這些選手們回國將親自接自，會舉辦慶功宴，請所有「大庄囝仔」吃大餐。