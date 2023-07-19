為挖煤拆明清古村落，山西晉城退休政協前副主席被開除黨籍送辦。圖為2015年報導宛如「狗吠火車」。（大陸央視）

山西省紀委監委網站消息，日前，山西省委批准，省紀委監委對晉城市政協前黨組成員、副主席崔守安嚴重違紀違法問題18日進行立案審查調查。大陸央視曾於2015年報導，山西晉城市澤州縣半坡古村因有一批明清時期村落古宅六七十處，而於2007年被認定為市級文物保護單位，卻遭當地政府以煤礦開採為由，強制搬遷全村近200戶居民，強制拆除古宅，經查，時任該縣黨政一把手的崔守安，對半坡古村落文物損毀負有重要領導責任。

經查，崔守安喪失理想信念，背棄初心使命，長期搞迷信活動；無視中央八項規定精神，收受禮金，違規超期使用原單位公務用車；違反組織原則，違規為他人在職務調整晉升等方面謀取利益；對半坡古村落文物損毀負有重要領導責任；利用職務便利為他人在工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

崔守安嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據中共《紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予崔守安開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

崔守安，男，漢族，1962年3月生，山西晉城人，大學本科學歷，1992年10月加入中國共產黨，1982年8月參加工作。

曾任晉城市澤州縣委副書記、縣長；晉城市澤州縣委書記；晉城市政協黨組成員、副主席。2022年3月，退休。

2015年，央視《經濟半小時》節目報導，山西晉城市澤州縣的半坡古村，全村有明清時期的院落古宅多達六七十處。2007年，該村被認定為了市級文物保護單位，而就在同年，當地政府以煤礦開採為由，將全村的近200戶居民進行了強制搬遷。又以復墾的名義將這裡的古宅強制拆除。