《華爾街日報》7月5日刊登副總統賴清德投書。對此，中國駐美國使館發言人劉鵬宇近日致函該報編委會，就賴清德在該報發表的言論予以嚴正駁斥。劉鵬宇指出，賴清德選擇在美國媒體發文，再次向美遞出「投名狀」，抱美大腿。其「四大支柱」包藏的禍心用一個詞概括就是賣台。

信函稱，賴清德要提升台灣所謂「嚇阻力」，「以武拒統」陰謀昭然若揭。民進黨大肆渲染所謂大陸「軍事威脅」，目的就是騙取台灣百姓支持其向美購買軍備。短短兩年時間，美對台軍售總值40億美元。台灣防務預算今年擴大至生產總值的2.6％。大量美軍備入台，使台灣島變成了危險的「火藥桶」。

信函表示，賴清德大談所謂「強化台供應鏈安全」，暗含的是與大陸「脫斷鏈」，全然不顧兩岸經貿密切聯結共生：1978年到2021年，兩岸貿易額增長了7000多倍；大陸連續21年成為台灣最大出口市場，也是台商投資的第一大目的地。

信函指出，賴清德講「維持兩岸現狀」，實質是搞「和平分裂」、「一中一台」，出賣的是民族大義。賴宣稱「不排除在尊重，互利，沒有先決條件的基礎上，與大陸展開對話溝通」。這是民進黨當局拒絕承認一個中國原則的常用話術。賴早在2017年即自稱「務實的台獨工作者」，其「台獨」嘴臉暴露無遺。一個中國原則是兩岸和平的政治基礎，是台海穩定的定海神針。光靠玩弄文字遊戲，想給自己披上「和平」的外衣，只會欲蓋彌彰。

信函說，賴所謂強化「民主國家夥伴關係」，實質是攀附美國為其「謀獨」壯膽。民進黨執政這些年，社會撕裂，民生困頓，「民」在哪裡？「進」在何方？

信函又強調，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！民進黨到美賣台為世人不齒，其謀「獨」挑釁必定失敗。